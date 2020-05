Motorsport-Content-Vermarktungsmandat für IEC

Wige Media, eine Unternehmensgruppe die als Storytelling Company auftritt, setzt, beziehungsweise konzentriert ihre Geschäftstätigkeit auf Industriekunden- und Veranstalterseite.



IEC in Sports und Groupe Largardère optimieren hingegen mit ihren global tätigen Sales-Teams den Vertrieb und die Verbreitung der Motorsport-Inhalte der Wige Group und übernehmen auch die Aufbereitung der Inhalte für die Verteilung per Satelliten-Signal.



Auf operativer Ebene arbeiten die Unternehmen in der Realisierung von Highlight-Sendungen und Live-Kommentaren zusammen. Darüber hinaus werden künfig im Largardère Unlimited Production Hub, einem Digital-Media-Centre, in Stockholm in dem bis zu acht HD-Signale parallel verarbeitet werden, die Wige Media-Inhalte technisch distribuiert.



Wige Media wurde zuletzt mit der redaktionellen Realisierung des Red Bull Air Race 2014 beauftragt. Das Unternehmen wird an allen acht Rennstätten und von allen Wettkämpfen dieser Weltmeisterschaftsserie Inhalte in Form von Magazinen und Clips produzieren. Und dazwischen Piloten-Portraits sowie Highlight- und Countdown-Clips. Darüber hinaus ist das Unternehmen für die inhaltliche Gestaltung des weltweiten Broadcast-Signals der Wettkampf-Serie und die Postproduktion verantwortlich.



Diese Inhalte werden in rund 100 Märkte distribuiert. In den USA wird das Red Bull Air Race im Programm von Fox Sport und im deutschsprachigen Raum von Servus TV übertragen.



Wige Media liefert weiters Content aus Rennserien wie der DTM, Porsche Carrera Cup, Ferrari Challenge Europe, FIA Formula 3 European Championship, Venture Cup Powerboat Race, etc.