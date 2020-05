Motorola reibt sich an Apple

Dafür reibt sich Motorola an Apple beziehungsweise an den Apple-Kunden. Sie werden im Spot als stilbewusste Konformisten, die in Summe nur eine glatte, weiße Oberfläche ergeben, dargestellt. Und das iPad als Lesegerät während Xoom ein echter Tablet-PC ist. Der Spot heißt Empower the People und stammt von der Agentur Anomaly. Und er lief im Super Bowl-Umfeld.