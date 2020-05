Motorola bremste Google-Gewinn-Wachstum

Der Netto-Gewinn des Konzerns stieg "nur" von 2,5 auf 2,8 Milliarden US-Dollar im Quartal.



Motorola steuert 1,4 Milliarden zum Konzern-Umsatz bei. Knapp 11 Milliarden Dollar erwirtschaftete Google mit seinem Kerngeschäft Werbung. 7,5 Milliarden Dollar oder 69 Prozent des Kerngeschäf-Umsatzes wurden über die eigenen Online-Medien lukriert. Knapp 3 Milliarden Dollar, ein 27-Prozent-Anteil am Gesamt-Umsatz, sind Google Network-Umsatz, der über Partner-Seiten des Konzerns erwirtschaftet wird. Beide Erlösströme liegen um 21 und 20 Prozent über ihren im zweiten Quartal 2011 erreichten Niveaus.



54 Prozent des Kerngeschäft-Umsatz verdient Google außerhalb der USA und 46 Prozent im Heimmarkt. Eine Proportion, die bereits im ersten Quartal 2012 und im zweiten Quartal 2011 bestand. In Großbritannien, beispielsweise, erwirtschaftet Google elf Prozent seines Quartalsumsatzes.



Das Paid Click-Geschäft nahm gegenüber dem Vergleichsquartal um 42 Prozent und das Cost-per-Click-Geschäft um 16 Prozent ab.



Die sogenannten Traffic Acquisition Costs stiegen von 2,1 auf 2,6 Milliarden Dollar. Diesen Betrag zahlt Google an Partner aus, die in der Vermarktung von Services des Konzerns mitwirken. Diese Traffic Acquisition Costs machten im zweiten Quartal, in Relation zum Werbeerlös, 25 Prozent dieses Umsatzes aus.