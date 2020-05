Moss in Mango

intKate Moss ist nun tatsächlich bei uns zu sehen und nicht wie vor Wochen gemunkelt und gemutmaßt wurde in St. Pölten. Im Werbefernsehen läuft die Herbst-Winter-Kampagne des Fashion-Retailers Mango an. Der Spot ist ein Anzieh- und Ausziehfilm mit dem einfachen Plot Moss in Mango. Läuft bereit beispielsweise bei Puls 4 und hier.