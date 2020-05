Moser Medical baut Tennis-Sponsoring aus

atMoser Medical reiht sich in den Kreis der Offiziellen Premium Sponsoren des Bet-at-Home-Cups in Kitzbühel ein. Die Healthcare-Marke fügt dieses Turnier-Sponsoring zum bestehenden Tennis-Engagment, das sich um den Nachwuchsspieler Niki Moser dreht, hinzu. Das Unternehmen erwarb ein Sponsoring-Paket, das Banden-Werbung am Centrecourt und Promotionsrechte vor Ort umfasst.