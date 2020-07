Moser Holding launcht Marktplatz Meins.at

In der Moser Holding spricht man lieber von Second-Hand-Ware und Restposten von Kleinbetrieben, die in einen neuen Wirtschaftskreislauf gebracht werden.



Meins.at ist wie Hermann Petz, Vorstandsvorsitzender des Medien-Unternehmens, definiert, ein Service-Angebot, das der "Online-Community in Tirol neue Möglichkeiten bietet" und für "Klein- und Kleinstbetriebe eine zusätzliche Kommunikationsplattform" ist.



Patricio Hetfleisch, Geschäftsführer von TT Online, wird Geschäftstätigkeit von Meins.at in den Bereichen Tausch und Verleih ausweiten.