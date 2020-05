at // Die Österreichische Post AG hält via feibra künftig 25,1 Prozent an der Wiener Bezirkszeitung. Im Bieterverfahren um die 74,9 Prozent setzte sich die Print Zeitungsverlags GmbH, eine Tochter der Moser Holding, mit dem besseren Angebot durch. Die Mediaprint ging mit ihrem Offert leer aus. Damit ist der Weg für den angepeilten Gratiszeitung-Ring des gemeinsamen Moser Holding- und Styria-Joint-Ventures frei. atmedia.at