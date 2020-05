Moser Holding baut Druckressourcen aus

at // Die Moser Holding kauft die Landesverlag Druckservice GmbH mit Sitz in Wels. Die Druckerei verfügt über zwei Rotationsmaschinen und verfügt über eine Kapazität von 140.000 Zeitungen und 600.000 Beilagen pro Stunde sowie vier Millionen Zeitungen pro Woche. Die Moser Holding druckt bereits die "Oberösterreichische Rundschau" sowie die "Bezirksblätter" in Wels. In der Druckerei werden neben den Moser-Printmedien periodisch erscheinende Zeitungen für Kunden, Rätselhefte und Werbefolder gedruckt.