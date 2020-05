at // Die Privatradio-Morgenshow-Schlacht in Wien hat begonnen. Alex Nausner mit der Antenne Wien und 88.6 mit Radio-Rückkehrer Hary Raithofer sowie Matthias Euler-Rolle ziehen ab sofort ab 5 Uhr früh in den regionalen Muntermacher-Kampf. Wir dürfen auf die nächsten Radiotest-Daten der beiden Sender gespannt sein. atmedia.at