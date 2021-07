Morel folgt Gröbl

at // Gottfried Gröbl geht nach 25 Jahren Tätigkeit für Mars Austria in Ruhestand. Er war seit 1990 Generaldirektor von Mars Austria. Weiters war Gröbl Chief Operating Officer für Mars Westeuropa, Mitglied der Konzernleitung von Mars Inc. sowie President der Region CEE/CIS. Sein Nachfolger ist Gilles Morel. Er wird einen Teil von Gröbls Agenden in Zentral- und Osteuropa übernehmen. Morel hat vor 18 Jahren bei Mars in Frankreich begonnen. Zuletzt war er Regional Vice President für Supply, strategische Entwicklung und Innovation. Er fungiert ab sofort als Regional President Mars CE.