at, deDie Vorarlberger Werbeagentur Montfort ist mit dem Geschäftsbericht für die Liechtensteinische Landesbank AG in der Kategorie B2C-Bericht für einen Berliner Type-Award nominiert. Die meisten Shortlist-Plätze wurden die Münchener Agentur häfelinger + wagner design vergeben. Die Berliner Type wird in Gold, Silber, Bronze sowie mittels Diplomen in neun Kategorien vergeben.