Monsterhetz- und Sparschweindl-Liker

Im Zuge der Monsterhetz ging es darum, Monster, die sich an Taschengeld, Elektronikgeräten oder Wissen junger Menschen vergreifen wollen, zu fangen und sie in ein individuelles, virtuelles Album "zu sperren". Diese Monster mussten von den Teilnehmern der Aktivierungskampagne im Internet, über geobasierende Apps und die Bank-Filialen aufgespürt werden. Sie konnten einander mit Hinweisen helfen und überzählige Monster miteinander tauschen. Die Mosterhetz ist seit 15. November vorbei.



Beide Kampagnen wurden mit "rund 2,7 Millionen Beitragsaufrufe sowie rund 300.000 Besuche der Microsites, die etwa 2,5 Millionen Impressions" verbucht. Die gesamte Visitzeit wird vom Unternehmen auf 1.068 Tage also rund drei Jahre hochgerechnet.

Uns gefällts!

Die geplanten "Nebeneffekte" der beiden Kampagnen war die Steigerung der beiden, nach Geschlechtern getrennten B4-19-Facebook-Communities.



Mädels sind Loser, Jungs sind Sieger, die Buben-Gemeinschaft hält derzeit bei 19.471 Fans. Aber die weitaus größere Gemeinschaft bilden die Girls, die sich zu 30.324igst auf Jungs sind Loser, Mädels sind Sieger versammeln. Sie sind eine Community von 49.795 jungen Menschen.



Beide Communities sind keine Neueinrichtungen der Bawag P.S.K.. Nur konnte die Zahl der Fans durch die beider Monsterhetz-Kampagnen, so die Information aus der Bank, "um mehr als 35.000 Fans gesteigert werden". Diese Entwicklung wird von der Marketing-Abteilung als Indiz für "außergewöhnlich hohe Akzeptanz innerhalb der Community" gewertet.



Und die Sparschweindl-Kampagne hat sich auch positiv auf den "erwachsenen" Bawag P.S.K.-Auftritt ausgewirkt. Dessen Freundschaftszahlen stiegen infolgedessen um "rund 600" auf derzeit 12.817.



Und was den Menschen an diesen Online- und Social Media-Auftritten gefällt, gefällt auch der Bawag P.S.K..



