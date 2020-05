Monster 2.0

Markenbindungen

Über den Twitter-Feed werden Follower mit Jobangeboten sowie Tipps zur Jobsuche, Bewerbung und Karriere versorgt. "Unser Ziel ist es mit der Präsenz in Social Media die Identifikation mit Monster und damit das Vertrauen in die Marke Monster und in unsere Produkte zu stärken", begründet Monster Worldwide Austria-Geschäftsführerin Barbara Wiesinger den Schritt. Durch die Interaktionsmöglichkeit will Monster nicht nur Jobsuchende sondern auch Firmenkunden enger an sich binden und sich als Social Recruiting-Experte positionieren.