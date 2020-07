Monopol-Menschen

Ben Sauod und Havlicek gehören dem Redaktionsteam des Medien-Unternehmen an. Ben Saoud gehört dem Autoren-Team von The Gap an. Auch Havlicek schreibt für The Gap und wird, wie es dazu heißt, den Bereich Corporate Writing verstärken.



Reiterer dagegen ist der Monopol-Event-Fraktion zugeordnet. Obwohl er auch für The Gap Beiträge liefert, als deklarierter Musik-Nerd und News-Junkie gilt, kein Jetski-Weltmeister ist und langjährig frei für das Magazin arbeitete. Seine neue Monopol-Station sind Clubkultur und Events. "Writerer" wird sich im Veranstaltungsbereich des Unternehmens und im Projektmanagement von The Gap Spritztour, Biorama Fair Fair, Twenty.Twenty und auch dem Craft Beer Festival weiter profilieren.