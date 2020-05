Monopol auf Grafik

Sauerbier übernimmt die Agenden des in Bildungskarenz getretenen Sig Ganhoer. Sie wird sich um die Zeitschriften The Gap und Biorama sowie um Projekte von Monopol-Auftraggebern wie A1 Telekom Austria, Wiener Linien, ORF, Die Grünen, etc. kümmern. Sie war in ihrer beruflichen Vergangenheit in die grafischen Entwicklungsprozesse von Magazinen wie Nido, Indie oder Material Girl sowie von Mode-Marken eingebunden.



Wieflingseder ist ebenso die Gestaltung von The Gap und Biorama eingebunden und wird für die Monopol-Partner-Agentur Mountain Mill arbeiten.