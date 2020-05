Mondi-Media für MPG Austria

MPG Austria plant und managt die Business-to-Business-Print-Kommunikation in 35 Märkten und ist auch für die Online-Aktivitäten des Papier- und Verpackungskonzerns verantwortlich. Darüber hinaus koordiniert die Mediaagentur die PR-Betreuung der Fachmagazine für Mondi. Operativ setzt diese die Agentur Dialogium um. In einem ersten Schritt wurde bereits, wie MPG Austria-CEO Tina Kasperer erklärt, der quantitativ eher schwierig messbare und fragmentierte Markt für relevante Fachtitel mit qualitativen Maßstäben bewertet, um so das zur Verfügung stehende Budget optimal zu nützen."



