Moleskine Marketing

de // Inmitten von Laptops, Blackberrys und Handies finden sich, die in Relation dazu antiquierten aber angesagten Notizbücher von Moleskine. Sie verleihen ihren Nutzern eine intellektuellen und künstlerischen Touch. Der Hersteller, das italienische Unternehmen Modo&Modo, läßt die Notizbücher in China günstig produzieren, macht bei den Preisen keine Kompromisse, bietet überschaubare Produktvielfalt und beliefert keine Schreibwarengeschäfte. In Moleskine steckt mehr Marketing als die vermutete Historie.