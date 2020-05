Mojbec.at für Bosnier, Serben und Kroaten

at // Vienna Online launcht das Nachrichten- und Stadtportal Mojbec.at. Zielgruppe dieses Medienangebots sind Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, die in Wien leben und arbeiten. Mojbec.at ist in kroatischer, serbischer, bosnischer und auch in deutscher Sprache nutzen. Stefan Unterberg, Geschäftsführer von Vienna Online: "Wir sind der Überzeugung, das integrative General Interest-Portale mit multikulturellem Schwerpunkt eine sinnvolle Ergänzung in der heimischen Medienlandschaft darstellen." Menschen der adressierten Sprachgruppen sind eingeladen ihre Beiträge selbst zu verfassen, auf Mojbec.at zu publizieren und zu debattieren. atmedia.at