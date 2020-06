Modul University mit E-Dialog

Modul University Vienna setzt die Zusammenarbeit mit dem Suchmaschinen-Optimierer E-Dialog fort. Der Auftraggeber lässt weiterhin die Agentur die Google-Sichtbarkeit von Modul.ac.at optimieren. Das geschieht einmal durch Suchmaschinen-Marketing in Form von AdWords-Kampagnen. Und zwar aufgrund der Mehrsprachigkeit der Zielgruppe des auf Tourismus ausgerichteten Ausbildungs- und Forschungsbetriebes in Deutsch und Englisch. Das Remarketing dieser Kampagnen erfolgt sowohl via Facebook als auch via AdWords.

E-Dialog nimmt für Modul auch Suchmaschinen- und Conversion-Optimierung vor. Dabei wird Modul.ac.at qualitativer Testverfahren unterzogen, die die Wahrnehmung der Seite und ihrer Elemente in der Zielgruppe verbessert um letztendlich zu verschiedenen Leads und Ausbildungsanmeldungen zu kommen.