Mobiles Wunschkind

ROI-Optimierung

Mobilfunkkunden erhalten ihre Werbenachrichten aufgefettet mit Angeboten, News, Rabatten, Gewinnspiel-Einladungen, etc. Werbungtreibenden Unternehmen will Out There Media mit diesem vor- und selbstdefiniertem "Personal Targeting" die Optimierung der in Mobile Advertising eingesetzten Budgetmittel gewährleisten und den ROI erhöhen.



atmedia.at