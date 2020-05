Mobiles Real-Time-Bidding-Volumen verdreifacht

euVon Jänner bis März 2013 stiegen die Mobile Marketing-Investitionen in Europa die via Real-Time-Bidding gehandelt wurden, gemessen am Vergleichsquartal 2012, um 275 Prozent. Von Februar auf März erhöhte sich dieses Handelsvolumen um 66 Prozent weist Adform aus. Dafür gibt es mehrere Gründe: