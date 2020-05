Mobiles Morgen

Fünf Konzepte für MobileMonday

Bis 10. September können Ideen und Umsetzungen über Mobilemonday.at eingereicht werden. Fünf Konzepte werden ausgewählt und diese sollen dann im Rahmen des dritten "MobileMonday" am 21. September in Wien präsentiert werden. Mit der "Mobile Marketing Challenge 2009" will die Interessensvereinigung MobileMonday Austria zukunftsweisende Wege zur Verbreitung und Verankerung von Mobile Marketing in Österreich der interessierten Öffentlichkeit vorstellen.