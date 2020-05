Mobiler Abschlag für Sky Golf Cup

Dort können sich Teilnehmer über die seit 14. Mai in Deutschland und Österreich laufenden Event-Serie anmelden und für die Turniere anmelden. Weiters werden Wetter-Infos und Anfahrtswege zu den Golfplätzen vermittelt.



Der Zugang zum mobilen Portal erfolgt per SMS-Anforderung. Über einen zugesandten Link kann die Seite dann besucht werden. Dieser Service und der Sky Golf Cup werden in Print- wie auch in Mobil-Medien beworben.



IQ Mobile und DiePresse.com sind Presenting Partner der Eventserie.



atmedia.at