Mobile Werbung-Ausgaben steigen um 100 Prozent

intNach 1,1 Euro im Jahr 2011 wurden 2012 2,2 Euro in mobile Werbung pro Mobilfunk-Anschluß investiert. In Nordamerika stiegen die Mobile AdSpendings im selben Betrachtungszeitraum von 3,5 auf 7,1 Euro. Um 111 Prozent wuchsen die diesebezüglichen Kommunikationsaufwendungen in den USA und Kanada. Laut IAB wurden 2012 weltweit 6,9 Milliarden Euro in die Kommunikationen mit Konsumenten, die via Smartphones oder Tablets erreicht werden sollen, investiert. Abgesehen vom asiatisch-pazifischen Raum verdoppelten sich in allen Marktregionen diese Werbe-Ausgaben: