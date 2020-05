Mobile Vinothek

Virtuelle Weinregale

Beide Services weisen M-Commerce-Schnittstellen auf womit der Kauf der angebotenen Weine möglich ist. Das M-Portal bietet abgesehen vom Shop die in Empfehlungen, Weinwissen, Weinkeller und Events kategorisierten Inhalte.



Die iPhone-App, die im Schweizer iTunes-Store angeboten wird, ist wiederum in "Meine Weine", Weinkeller, Shop, "Vor Ort" und Blog gegliedert. Ein Weintagebuch sowie der Überblick über sämtliche Mövenpick-Weinkeller in der Schweiz ergänzt das Service. Das Konzept und die technische Umsetzung beider E-Commerce-Lösungen stammen von Yoc.



atmedia.at