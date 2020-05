Mobile Network Group akquiriert Madvertise Media

Die Mobile Network Group will über die erfolgende Akquisition, die im ersten Quartal 2014 abgeschlossen sein soll, in die Märkte Deutschland und Italien expandieren und wachsen. In weiterer Folge peilt das französische Unternehmen eine Entwicklung "zum größten mobilen Werbenetzwerk in Europa" an.



Björn Wendler, Geschäftsführer von Madvertise Media, erklärt die Übernahme als "perfekt zu unserer Strategie" passend vom "Mobile AdNetwork zu einem Mobile-Vermarkter mit klarem Fokus auf das Premium-Vermarktungsgeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz" zu werden.



Konsequenterweise wird diese Übernahme wirtschaftliche und technische Synergien generieren. Das soll in weiterer Folge dazu führen, dass der Ausbau des Vermarktungsgeschäftes in Italien und Spanien effizienter wird.