Mobile Media-Umsatz wächst auf 150 Milliarden

Parallel dazu spielt sich im Werbemarkt eine Paradigmen-Wechsel ab. In den USA und den großen westeuropäischen Mobile-Märkten überholt das InApp-Advertising-Volumen - prognostizierte 1,7 Milliarden Dollar - die in Display-Marketing im mobilen Web investierten 934,5 Millionen Dollar.



Die Internet-Nutzung via Smartphone-Browser spielt künftig die zweite Geige in der mobilen Medien-Ökonomie. Das Interesse markenführender Unternehmen richtet sich immer mehr auf Apps, diagnostiziert David MacQueen, Director Wireless Media Strategies bei Strategy Analytics.



Musik ist eine der wichtigsten Mobile Media-Gattungen und der drittwichtigste Erlösstrom. 2012 könnte die Konsumenten-Ausgaben in dieser Kategorie um 11,6 Prozent auf 16 Milliarden Dollar ansteigen. Klingeltöne sind jedoch eine verglühende Produktwelt. Das Mobile Music-Geschäft wird von Abo-Modellen und Werberefinanzierung sowie von Anbietern wie Spotify, Pandora oder Deezer getragen.



Als Synergie-Effekt der App-Markt-Entwicklung ist ein, so die Diktion von Strategy Analytics, dramatischer Anstieg der Video-Nutzung auf Smartphones festzustellen. Nach 108 Milliarden konsumierten Videos 2011 sollen die mobilen Video-Views 2012 auf 280 Milliarden ansteigen.



Und der Mobile Media-Umsatz, dessen Quelle Social Media-Content, -Apps und -Services sind, wird voraussichtlich um 16,1 Prozent auf 17,8 Milliarden Dollar steigen und 11,8 Prozent des gesamten Umsatzvolumens ausmachen.



atmedia.at