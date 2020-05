Mobile Marketing Awards, die Zweite

Der zweite Platz

Mit "Seien Sie der Wind in unseren Seglen" landete die Fundraising-Kampagne für die Friedensflotte Mirno More hinter dem Sieger Sony Österreich. Lucy Marx und Draftfcb realisierten eine Kampagne in der Nutzer Friedensflotte.at auf ihren Mobiltelefonen aufrufen konnten und durch Blasen die Boote in Bewegung setzten. Aus der Dauer und der Stärke des Luftstroms wurde ein Spendenbetrag errechnet. Die Kampagne bescherte tausend Kindern Seefahrten auf mehr als hundert Booten.

Der dritte Platz

Ebenfalls um Fundraising und Spenden ging es in der Kampagne für Ärzte ohne Grenzen. Deren Mittelpunkt waren Spendenshops. Digitalsunray und schulterwurf realisierten diese Kampagne in der Teilnehmer virtuelle Spendenboxen einrichten konnten und mittels Mobilkommunikation, via Facebook und Send2Friend-Funktionen Freunde, Bekannte und Familienmitglieder zum Befüllen dieser Boxen animieren.