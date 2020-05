at // Die Miss Online 2009 soll auch per Mobiltelefon auserkoren werden. In der Vorteilszone des Mobil-Portals Planet3 können Kunden des Mobilfunkers Drei ihre Lieblingskandidatinnen wählen. 661 Anwärterinnen stehen bereits zur Wahl. Am 28. März stellt sich die Miss Online im Finale den Offline-Missen und wird eventuell "Miss Austria 2009".