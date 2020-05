Mobile Internet-Werbevolumen vor Verdreifachung

Tablets, ortsbezogene Werbeauslieferung treiben Mobile Marketing

Das Werbevolumenswachstum im stationären Internet nimmt sich in der gleichen Prognose mit kumulierten 45 Prozent dagegen schon moderat aus sofern man auch gewillt ist auszublenden, dass dieses Spendingniveau 2015 bei 5,7 Milliarden Euro liegen wird.



Welche Treiber mobiler Werbung macht PwC aus? Es sind ortsbezogene Werbebotschaften und interessenszentrierte Produktempfehlungen. In einer diesbezüglichen Befragung werden Location Based-Ads von 46 Prozent der Befragten als nützlich und von 34 Prozent als störend erachtet. Der Anteil jener die LB-Ads sinnvoll halten, nimmt zu je jünger sie werden.



Quintessenz der prgnostizierten Werbevolumensentwicklung sind die Endgeräte und konkret die Tablets. Aufgrund ihrer Bildschirmgröße stimulieren sie die Fantasien für großflächige, crossmediale Werbeplatzierungen. Hochauflösende Bildschirme und schnelle Prozessoren garantieren die technische Einwandfreiheit von Kampagnen. Darüber hinaus gelten Tablets wie Smartphones als Geräte, die eine unmittelbare Erreichbarkeit eines Konsumenten und von Zielgruppen in hohem Maße garantieren.