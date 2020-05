Mobile Internet-Nutzung verdreifachte sich

at, eu, intIn Österreich stieg die mobile Internet-Nutzung von Jänner 2011 bis Jänner 2012 von 1,44 auf 4,03 Prozent an. In Europa legte sie innerhalb dieser zwölf Monate von 2,17 auf 4,22 Prozent und weltweit von 4,3 auf 8,49 Prozent zu. In diesem von StatCounter veröffentlichten Entwicklungsverlauf fehlt jedoch, die über Tablet-PCs generierte Web-Nutzung.