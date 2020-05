Mobile Internet-Nutzung steigt sprunghaft

11 Prozent dieser Marktgruppe bezogen bereits Apps, davon die Hälfte Paid-Apps.



An der Spitze der Mobile Internet-Nutzungsrangliste steht wie im stationären Internet die E-Mail-Kommunikation. Sie liegt deutlich vor dem Bezug von Informationsservices wie Wetter-, Reise- und Schneeberichten. Dahinter rangiert die Verwendung von Navigationsangeboten wie Google Maps. Chatten und das Suchen von Event-Tipps folgen. Am Ende der beliebtesten zehn Mobile Internet-Inhalte rangieren Politik- und Sportnachrichten.

Kostenlos-Kultur unverrückbar etabliert

Die Allensbacher Analyse zeigt weiters, dass gegen die Kostenlos-Kultur im Internet kein Kraut gewachsen ist. Die Zahlungsbereitschaft ist gering. In der Analyse wurde nach Kaufbereitschaften in drei Service-Gruppen, die die wichtigsten Content-Ebenen im Internet darstellen. In keinem der drei Gruppen ist "mehr als ein Viertel der Internet-Nutzuer bereit, für wenigstens eins darin subsummiertes Angebot zu bezahlen". Und das selbst dann nicht, wenn es nicht mehr kostenlos verfügbar wäre. Die Zahlungsbereitschaft steigt auch nicht wenn die Nutzungshäufigkeit zunimmt.