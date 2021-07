Mobile Identitätsnachweise

Die Agentur Pilot@media.at ergänzt ihren internen Werkzeugkasten, um die eigene, vollständige Planung und Aussteuerung digitaler Kommunikationskampagnen über alle Endgeräte hinweg gewährleisten zu können. Das erfolgt mit AdTruth, einer Technologie, die zu den Experian Marketing Services zuzurechnen ist.

Ausgangsbasis für diese Technologie-Nutzung sind die mitunter fehlende Cookie-Setzung in der Internet-Nutzung über mobile Endgeräte. Dadurch entstehen für Dienstleister digitaler Werbung Identifikationslücken. Konsumenten auf mobilen Endgeräten sind in gewisser Weise unsichtbar. Es besteht für Werbungtreibende eine Art Adressierungsblindheit. Pilot@media.at integriert gemeinsam mit Adform AdTruth für Media-Management-Zwecke. AdTruth sammelt Variablen, die durch die Internet-Nutzung auf mobilen Endgeräten, die etwa die Zugangsmethode, die Nutzungssession, Hard- und Software betreffen, und ermittelt daraus "einzigartige User-IDs". Daraus entsteht in weiterer Folge Nutzer- und später die Cross-Device-Sichtbarkeit. Die zuvor angesprochene Adressierungsblindheit in der mobilen Media-Planung und -Aussteuerung verschwindet.

Die mobile Sichtbarkeit ist wiederum ein Baustein um Programmatic Advertising lückenlos über das gesamte Spektrum an digitalen Endgeräten abwickeln zu können.