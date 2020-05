Mobile Fernseher

de // Die Nutzung von Fernsehprogrammen via Computer oder Mobiltelefon ist in Deutschland innerhalb eines Jahres von 28 auf 34 Prozent gestiegen. Die vom Beratungsunternehmen Accenture angestellte Analyse zeigt weiters, welche TV-Inhalte auf mobile Endgeräten genutzt werden. Auf Laptops und PC´s konsumieren die Zuschauer am liebsten bislang nicht gesendete Formate sowie Serien und Shows aus hinlänglich bekannten Programmen. In der mobilen Nutzung werden News am häufigsten nachgefragt.