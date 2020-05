Mobile Expansion

at // austria.com/plus erweitert sein bestehendes Werbeträger-Netzwerk auf mobile Werbeträger. Der Online-Vermarkter bewirtschaftet nicht nur die Werbeflächen der mobilen Versionen der eigenen Plattformen Vienna.at, Vol.at und Salzburg24.at sondern wird auch das zur Verfügung stehende Werbeinventar anderer mobiler Portale zur Bebuchung anbieten. "Online-Werbeformen am Handy erzielen, aufgrund der Darstellung in diesem neuen Umfeld, eine respektable Akzeptanz - hier werden Clickraten von rund zehn Prozent erreicht", skizziert Stefan Unterberg, Geschäftsführer von austria.com/plus, die Werbewirkung. atmedia.at