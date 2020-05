Mobile Endgeräte als Werbeträger bedeutsam

Werberefinanzierung bevorzugt

Die Befragten sprachen sich eindeutig für die über Werbung erfolgende Refinanzierung von Apps und deren Inhalten aus. Zwei Drittel sehen dieses Medienmodell als das tragende Geschäftsmodell. Die Frage nach der Refinanzierung via Abos fördert eine divergierende Meinung zu tage. Bei Tablet-PCs sind die Abo-Refinanzierungschancen doppelt so hoch wie bei Smartphone-App-Abos. 40 zu 20 Prozent beträgt dieses in der Studie ausgewiesene Verhältnis. Die Frage nach bevorzugten Inhalten auf Tablet-PCs zeigt wiederum, dass Nachrichten und Informationen zunächst erste Wahl darstellen. Es folgen Apps mit Spiel- und Unterhaltungscharakter und danach TV- und Film-Apps.