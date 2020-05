Mobile, die dritte Säule für Zeitungen

59 Prozent der 177 befragten Verlag beschäftigen für die Werbe-Inventar-Vermarktung einen externen Dienstleister. Die gängigsten Belegungsmodelle der Inventarien sind in 52 Prozent der Portale Run-of-Site-Buchungen, in 33 Prozent Einzel-Channel-Belegung und in 13 Prozent der Werbeträger Run-of-Network-Streuung.