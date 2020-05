Mobile Ausgaben an Digital-Spendings vervielfachen sich

eu6,2 Prozent des Volumens digitaler Werbe-Investitionen entfielen 2012 auf Mobile. 2017, so die Prognose von eMarketer, wird dieser Anteil am digitalen Werbemarkt in Westeuropa auf 31,1 Prozent ansteigen. In Deutschland erhöht sich dieser Anteil von 4,1 auf 24,8 Prozent. Mager, im Vergleich, zum mobilen Schlüsselmarkt Großbritannien. Dort wächst sich ein derzeitiger 9,3-Prozent-Anteil auf 43,9 Prozent aus. Um auf der britischen Insel zu bleiben: der Marktanteil von 40,4 Prozent für Digital im Jahr 2012 am gesamten Werbemarkt wird eventuell auf 2017 51,1 Prozent ansteigen.