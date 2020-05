Mobile Advertising-Netzwerk adfonic startet

Als General Manager der Region wurde Albert Peschek bestellt. Primär hat adfonic das Mobile Advertising-Marktwachstum in Deutschland im Visier. Pescheck baut derzeit ein Team aus Business Developern auf, deren Aufgabe es ist, die Expansion im gesamten deutschsprachigen Raum voranzutreiben.



Die Reichweite des adfonic-Werbeträger-Netzwerks wird mit zehn Milliarden Impressions und 200 Millionen Unique Mobile User beziffert. Sie soll ebenso wie das verfügbare Rich Media-Werbe-Inventar an markenführende Unternehmen in der Region vermarktet werden. Im November 2011 wurde das Unternehmen mit 7,5 Millionen US-Dollar Kapital für die Expansion ausgestattet.