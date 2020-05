Mobile-Advertising-Markt wächst 70 Prozent

deDas Brutto-Werbespendingsvolumen in Mobile Advertising könnte 2013 auf 105 Millionen Euro ansteigen. Und verglichen zu 2012 um 70 Prozent wachsen. Diese Prognose stellt die Unit Mobile Advertising im deutschen Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) an. Im Vorjahr flossen in Deutschland 62 Millionen Euro in diese Media-Gattung. Davon alleine im Dezember 9,4 Millionen Euro. Anhand dieser Ziffern lässt sich auch eine Größe des Mobile Advertising-Marktes in Österreich erahnen.