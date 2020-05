Mobile Advertising explodiert

Rich Media-Innovation speisen Markt

Beide prognostizieren, dass das "vierte Quartal 2011 das bisher erfolgreichste Quartal in der Geschichte des Yoc Media Networks wird". Als Indiz hierfür nennen sie "über 2,3 Milliarden AdImpressions, die das Network ohne Berücksichtigung des Performance Networks" bereits im vergangenen Oktober erreichte. Weiters hat das Portfolio an Premium Publishern mehr als 300 überstiegen und markenführende Auftraggeber wie BMW, Google, MasterCard, Coca-Cola, Samsung, Audi, etc. platzieren im Schnitt 170 Kampagnen pro Monat im Yoc Media Network.



Das Wachstum wird, wie Lozano-Sanudo argumentiert, von "Innovationen im Rich Media-Advertising" genährt. Das Unternehmen stützt sich in seiner Wachstumserwartung auch auf eine Gartner-Studie, die eine Entwicklung des Mobile Advertising-Marktes von 3,3 auf 20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 errechnet.



atmedia.at