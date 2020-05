Mobile Advertising braucht Kreativschub

intMobile Advertising verliert seine Unschuld und kommt nun in eine Phase, in der die qualitative Performance von Werbemittel und Kampagnen nachjustierte werden muss. Speziell alle kreativen Komponenten bedürfen eines Schubes. Die Kreativität stellt nun angesichts der sich veränderten Rezeption durch Kosumenten einen bedeutenderen Wirkfaktor im Mobile Display Advertising dar als in den vergangenen drei Jahren.