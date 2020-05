Mobile Advertising beeinflußt Werbe-KPIs

atDas Vorhandensein von Werbewirkung wird in guten Zeiten ab und an und in schlechten Zeiten latent bezweifelt. Darum wird in ökonomisch mageren Zeiten auch leichtfertig auf Werbung verzichtet. Was ja der klassische Schuß in den Ofen ist, da es Konjukturphasen gibt, und zwar in den Dürre-Zeiten, in denen sich Marktanteile leichter einsacken lassen als in fetten Phasen, wo es allen leichter fällt zu werben. Mobile Advertising ringt in Österreich um seinen Fixplatz im Media-Mix und ist unter Zugzwang was den Nachweis seiner Werbewirksamkeit angeht. Yoc tritt gemeinsam mit Nikon und MediaCom Vienna einen Beweis ein.