Mobile Ads-Werbewirkung erwiesen

Basis hierfür waren die Messung von vier Kampagnen für werbungtreibende Marken wie Lufthansa, Nivea, Marc O'Polo und DKV. Eruiert wurden valide Wirkungsparameter für Werbewahrnehmung, Wiedererkennung, Marken-Image und Kaufbereitschaft.



Die Aufmerksamkeit für die beworbenen Brands wie auch für die Kampagnen-Inhalte stieg, wie es dazu heißt, generell um 75 Prozent. In Einzelfällen stieg die Wahrnehmung um das Doppelte.



In der Dimension Wiedererkennung war eine Steigerung und zwar im Falle der gestützten Erinnerung um bis zu 170 Prozent möglich. Das Marken-Image lässt sich, wie sich zeigte, mit Zielgruppen-Aussteuerung intensivieren. Was kaum überrascht. Die Anschaffungsbereitschaft ließ sich in den analysierten Kampagnen um bis zu 41 Prozent erhöhen.