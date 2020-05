M&M Awards vergeben

int // MediaCom wurde im Zuge der Vergabe der diesjährigen M&M Awards zur "Agentur des Jahres" gewählt. Im Zuge dieses Wettbewerbs waren elf MediaCom-Kampagnen in 18 Kategorien nominiert. Siegen konnte die Agentur in den Kategorien "Best International Corporate Branding" mit einer Corporate Social Responsability-Kampagne zu Pedigree Adoption Drive und der "Best International Launch Campaign" für Braun bodycruZer gemeinsam mit der österreichischen Agentur zooom advertising + communication. atmedia.at