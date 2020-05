Mjam.at liefert Essen, Lucy Marx die App

Dieses vorliegendes App löst die 2009 eingerichtetes Smartphone-Bestellservice iHunger ab. Sie weist, wie der mjam.at mitteilt, die Angebote von etwa 500 Restaurants aller größeren Städte Österreichs aus. Individuelle Wünsche werden mittels Filter- und Suchfunktionen - Postleitzahl, Getränke- und Speisekarte - spezifiziert, in einem Warenkorb abgelegt und an der virtuelle Kasse mittels Paybox oder PayPal bezahlt.



Lucy Marx ist für das App - Konzept, Design und Programmierung - verantwortlich, die darüber hinaus "powered by Orange Austria" ist.



Für Mjam.at ist, wie Geschäftsführer Angelo Laub erklärt, der mobile Kanal und das App wettbewerbsentscheidend.



atmedia.at