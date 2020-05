Mitterstieler verläßt WirtschaftsBlatt-Chefredaktion

Diese personelle Verschränkung in der künftigen Chefredaktionsbesetzung des WirtschaftsBlatt soll als Indiz für die laufende Prüfung letzter Details, wie "eine gemeinsame Organisation" der beiden Tageszeitungen möglich ist.



Die Styria betont in diesem Zusammenhang, "dass eine Fusion der Redaktion nicht stattfinden sondern an einem Kooperationsmodelle gearbeitet wird".



Hofer wird daher seine Ressortleiter-Funktion der Presse, wie bisher, gemeinsam mit Hanna Kordik weiter ausüben.



Mitterstieler war seit April 2006 in verschiedenen Führungspositionen in der Redaktion des WirtschaftsBlatt und seit September 2012 als Chefredakteurin tätig. In dieser Zeit - im Mai 2013 - erfolgte die Einführung von WirtschaftsBlatt Regional.