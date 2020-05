at // Werner Stöckel war bis Ende März Managing Director von Premiere Austria. Er hat das Unternehmen "auf eigenen Wunsch" und "für neue Herausforderungen" verlassen. Dadurch rückt Kai Mitterlechner, zuletzt Vice President Sales & Operations Austria, an die Spitze von Premiere Austria. Er berichtet an Marcello Maggioni, Senior Vice President Sales & Marketing der Premiere AG.