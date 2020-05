at // Das Werbeinventar von Laola1.tv wird erweitert. Unmittelbar in den Videos können "In-Video-Ads" gebucht werden, die, deutlich wahrnehmbar, am Bewegtbild-Content platziert sind, diesen jedoch nicht stören oder unterbrechen. So werden sie "garantiert gesehen", versichert man bei Laola1.tv. Die ersten In-Video-Ads transportieren eine Sony Playstation-Kampagne.