Mitten am Küniglberg

at // ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz muss an vielen Fronten kämpfen. Der unheimlichste und erbitterste Widersacher ist die Zeit. Heute will er den Stiftungsräten noch Nachbesserungen zu dem am vergangenen Donnerstag vom schwarzen Freundeskreis im Finanzausschuß zerpflückten Sparkonzept liefern. Unter den anderen Stiftungsrat-Freundeskreisen sind die Wogen längst nicht so geglättet wie dies für einen glamorösen und erfolgreichen Auftritt in der Stiftungsrat-Sitzung am Donnerstag notwendig wäre. Und die noch laufenden Gehaltsverhandlungen dürften nicht mit der angepeilten Null-Lohn-Runde und für Wrabetz ausgehen.